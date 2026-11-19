Edinilen bilgiye göre, çatıda mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan kedi, sağ salim kurtarıldı.

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