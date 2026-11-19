Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza, BingölDiyarbakır karayolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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