Bingöl’de muhtemel deprem ve doğal afetlere karşı hazırlık kapsamında, Vali Cahit Çelik başkanlığında masa başı deprem ve afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Bingöl’de muhtemel deprem ve doğal afetlere karşı hızırlıklı olunması adına masa başı deprem ve afet tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, kurumlar arası koordinasyon, müdahale süreçleri ve afet anında yürütülecek çalışmalar ele alındı. AFAD koordinasyonunda düzenlenen tatbikata Bingöl Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Altunhan, Vali Yardımcısı Yasin Şahin, ilgili kurum amirleri ve personeller katıldı.

Tatbikatta, Bingöl’de meydana gelebilecek muhtemel deprem ve diğer doğal afetler karşısında alınması gereken tedbirler değerlendirildi. Afet öncesi hazırlıklar, afet anındaki müdahale çalışmaları, arama kurtarma faaliyetleri, barınma ve beslenme hizmetleri ile sağlık ve güvenlik tedbirleri üzerinde duruldu. Muhtemel afet senaryoları üzerinden kurumların görev ve sorumlulukları gözden geçirilirken, karar alma ve koordinasyon süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

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Vali Cahit Çelik, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve kurumlar arası iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için tüm kurumların görevlerini hassasiyetle sürdürmesi gerektiğini ifade etti.