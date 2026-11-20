Bingöl'de tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Bingöl'de tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Tır, vinç ile devrildiği noktandan kurtarılırken çalışma sırasında kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
Bingöl'de tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Tır, vinç ile devrildiği noktandan kurtarılırken çalışma sırasında kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
Kaza, BingölDiyarbakır kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Tırın devrildiği noktadan çıkarılması için vinç ile çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında kara yolu ulaşıma kapatıldı. Uzun araç kuyruğu oluşurken çalışmanın tamamlanması ile kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
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