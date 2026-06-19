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        Bingöl balı için AB tescilini koruyacak protokol imzalandı

        Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret olarak tescillenen Bingöl balının kalite standartlarının korunması ve denetim süreçlerinin etkin yürütülmesi amacıyla "Bingöl Balı AB Coğrafi İşaret Denetim ve İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Bingöl balı için AB tescilini koruyacak protokol imzalandı

        Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret olarak tescillenen Bingöl balının kalite standartlarının korunması ve denetim süreçlerinin etkin yürütülmesi amacıyla "Bingöl Balı AB Coğrafi İşaret Denetim ve İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Bingöl Valiliği koordinasyonunda Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ile ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Üç yıl süreyle uygulanacak protokol kapsamında Bingöl balının üretim süreçlerinin denetlenmesi, kalite standartlarının korunması ve AB coğrafi işaret kriterlerine uygun üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

        Burada konuşan Vali Çelik, Bingöl balının kentin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, protokolünün hayırlı olmasını diledi.

        Bingöl'ün arıcılıkta önemli bir noktaya ulaştığını ifade eden Çelik, Bingöl Üniversitesinde balın her türlü analizinin yapılabildiği akredite laboratuvar bulunduğunu söyledi.

        Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilinin ardından kalite standartlarının korunmasının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

        "Bingöl balının ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü şekilde tanıtmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üreticilerimizden en büyük beklentimiz, kalite standartlarından hiçbir şekilde ödün vermeden üretim yapmalarıdır."

        Çelik, protokolün hazırlanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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