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        Bingöl'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Bingöl'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Bingöl-Solhan kara yolu Arakonak beldesi mevkisinde 23 AEL 450 plakalı otomobil ile 13 ABE 753 plakalı tır çarpıştı.

        Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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