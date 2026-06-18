Bingöl'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Bingöl-Solhan kara yolu Arakonak beldesi mevkisinde 23 AEL 450 plakalı otomobil ile 13 ABE 753 plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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