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        Bingöl burma kadayıfı tescillendi

        Bingöl burma kadayıfı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Bingöl burma kadayıfı tescillendi

        Bingöl burma kadayıfı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, odalarının başvurusu sonucu Bingöl burma kadayıfının 1886 tescil numarasıyla coğrafi işaret aldığını belirtti.

        Burma kadayıfın kentin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Çintay, "12.12.2025 Dünya Bingöllüler Günü'nde çıktığımız bu yolculuğu bugün güzel bir sonuçla taçlandırdık. Bir değerimizi daha ait olduğu toprakların adıyla koruma altına almanın gururunu yaşıyoruz. Bingöl'ün değeri, Bingöl'ün adıyla yaşayacak. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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