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        Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın görevine başladı

        Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Uğur Akın, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın görevine başladı

        Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Uğur Akın, görevine başladı.

        Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) kararnamesi ile Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Akın, Bingöl Adliyesine geldi.

        Makamına geçen Akın, görevine başladı.

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