Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın görevine başladı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Uğur Akın, görevine başladı. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) kararnamesi ile Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Akın, Bingöl Adliyesine geldi. Makamına geçen Akın, görevine başladı.

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