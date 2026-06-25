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        Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Bingöl merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 23:42 Güncelleme:
        Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Bingöl merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bingöl merkezli Bursa, Kayseri, Mersin ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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