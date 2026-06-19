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        Bingöl'de 2 bin metre rakımda bulunan Sosun Kalesi'nin tanıtımı için gezi düzenlendi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin metre rakımda bulunan Sosun Kalesi'nin tanıtımı için gezi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Bingöl'de 2 bin metre rakımda bulunan Sosun Kalesi'nin tanıtımı için gezi düzenlendi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin metre rakımda bulunan Sosun Kalesi'nin tanıtımı için gezi yapıldı.

        Bingöl Gazeteciler Cemiyeti tarafından, ilin tarihi ve kültürel mirasının tanıtımına katkı sunmak amacıyla Genç ilçesindeki tarihi alanlara inceleme ve tanıtım gezisi düzenlendi.

        Program kapsamında, Genç ilçesine bağlı Aktoprak köyü Kaleönü mezrasında bulunan Sosun Kalesi'ne doğa gezisi yapıldı.

        Geziye kentte görev yapan gazeteciler, tarihçi akademisyenler, turizm ve rehberlik bölümü akademisyenleri, Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İl Temsilciliği ve Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü üyeleri ile öğrenciler katıldı.

        Bingöl Üniversitesi (BÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nebi Butasım, tarihi kaleye araştırma gezisi düzenlediklerini söyledi.

        Butasım, "Sosun Kalesi, Doğu-Batı doğrultusunda doğal bir kayalık üzerine inşa edilmiş bir kale. Gizli geçitleri olan, kaya üzerine oyulmuş birçok yol, merdiven, depo alanları var. Özellikle tepe noktasında taht denilen bölge var. Sarnıçlar ve günümüze kadar ulaşmış burç yapısı mevcut. Kaleye, kentin hem kültürel altyapısını, sanat ve tarihi eserlerini, arkeolojik eserlerini araştırmak ve kamuoyu oluşturmak amacıyla geldik. Bu tip çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

        Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü Başkanı Nahir Azak, gezinin son derece verimli olduğunu belirtti.

        Hem tarihi mekanları gezip tanıma hem de doğa yürüyüşü yaptıklarını ifade eden Azak, gezinin çok güzel olduğunu dile getirdi.

        Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Enes Kayan ise Sosun Kalesi'ni görme ve tanıma şansı elde bulduklarını ifade etti.

        Kayan, "Kale müthiş. Yaklaşık 3 bin yıllık olduğu ifade ediliyor. Doğal bir yer gibi duruyor. İnanılmaz bir yer." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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