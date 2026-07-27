Bingöl'de 42 bin 712 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 42 bin 712 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 42 bin 712 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık, narkotik ve siber suçlarla mücadele kapsamında 17-24 Temmuz'da çalışma yürüttü.
Operasyonlarda 42 bin 712 kök kenevir bitkisi, 9 gram esrar, tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.
Denetimlerde ayrıca, yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği belirlenen Suriye uyruklu 2 kişiye 32 bin 852 lira idari ceza uygulandı.
Çalışmalarda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.