Bingöl'de 42 bin 712 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 42 bin 712 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık, narkotik ve siber suçlarla mücadele kapsamında 17-24 Temmuz'da çalışma yürüttü.



Operasyonlarda 42 bin 712 kök kenevir bitkisi, 9 gram esrar, tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.



Denetimlerde ayrıca, yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği belirlenen Suriye uyruklu 2 kişiye 32 bin 852 lira idari ceza uygulandı.



Çalışmalarda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

