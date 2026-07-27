Bingöl'de firari 7 hükümlü yakalandı

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

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