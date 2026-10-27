Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de 7 büyüklüğünde deprem senaryolu tatbikat

        Bingöl'de 7 büyüklüğünde deprem senaryolu tatbikat

        TÜRKİYE'nin deprem riski yüksek illeri arasında yer alan Bingöl'de, olası afetlere hazırlık ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla UMKE Lojistik Merkezi'nde deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği 7'nin üzerinde büyüklükte meydana gelen depremin ardından oluşan göçük, yangın ve trafik kazalarına müdahalenin canlandırıldığı tatbikata 170 personel katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Bingöl'de 7 büyüklüğünde deprem senaryolu tatbikat

        TÜRKİYE'nin deprem riski yüksek illeri arasında yer alan Bingöl'de, olası afetlere hazırlık ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla UMKE Lojistik Merkezi'nde deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği 7'nin üzerinde büyüklükte meydana gelen depremin ardından oluşan göçük, yangın ve trafik kazalarına müdahalenin canlandırıldığı tatbikata 170 personel katıldı.

        Kentte kurulu UMKE Lojistik Merkezi’nde, UMKE, itfaiye, AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, jandarma, belediye ve bazı sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryo gereği 7'nin üzerinde büyüklükte meydana gelen deprem sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin müdahale kabiliyetleri ve kurumlar arası koordinasyonu uygulamalı olarak test edildi. Olası afetlerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kurulan UMKE Lojistik Merkezi, 105 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Merkezde, afet durumunda 600 kişinin tedavi edilebileceği sahra hastaneleri de hazır bulunduruluyor. Lojistik merkezinde ayrıca 6 ameliyathane, helikopter pisti, 2 mobil mutfak, 30 yaşam konteyneri, toplantı odaları, koordinasyon merkezi, haberleşme konteyneri, kurtarma araçları ile mobil banyo ve tuvalet gibi imkanlar da yer alıyor.

        REKLAM

        'DEPREM, BİNGÖL'ÜN EN BÜYÜK GERÇEĞİ'

        Tatbikata katılan Vali Cahit Çelik, kentin iki önemli fay hattının geçtiği bölgede olduğunu belirterek, "Bingöl’deki UMKE Lojistik Merkezi’ndeyiz. Burası, uluslararası standartlarda sertifikasyona sahip bir alan. Başarılı bir tatbikat oldu. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki hiçbir tatbikat, maalesef, gerçek bir afetin yerini tutamaz. Bununla birlikte tatbikatlar, gerçek bir afet yaşandığında ekiplerimizin olaylara daha rahat, daha hızlı ve daha etkili müdahale etmesini sağlıyor. Bingöl'ün en büyük gerçeği ve en önemli sorunlarından biri de deprem riski. Türkiye açısından büyük önem taşıyan iki ana fay hattının bulunduğu bir bölgede yer alıyoruz. Bu nedenle afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın bu alanda güçlü olması da büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığının Arama Kurtarma Birimi ile İHA ve SAR ekiplerimiz gibi sertifikalı ekiplerimiz bulunuyor. AFAD, UMKE ve jandarma gibi resmî kurumlarımızın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da güçlü olması, afetlere müdahale kapasitemizi artırıyor" dedi.

        REKLAM

        ‘TATBİKATLARI DAHA SIKI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

        Afetlere karşı hazırlıklı olmanın afet sonrası da önemli olduğunu belirten Vali Çelik, "Afetlerle mücadelede en önemli konulardan biri, afet öncesinde riskleri azaltmak ve hazırlık çalışmalarını güçlendirmektir. Hazırlık sürecinde ne kadar güçlü olursak, kendimizi ne kadar iyi yetiştirir ve müdahale kapasitemizi ne kadar geliştirirsek afet anında da o kadar etkili müdahalede bulunabiliriz. İnşallah bu konuda hem ilimiz hem de ülkemiz daha güçlü hale gelir. Tatbikatları daha sık gerçekleştireceğiz. Çünkü Bingöl, deprem riski açısından Türkiye’nin en riskli illerinden biri. Rabb'im memleketimizi her türlü afetten korusun. Ancak biliyoruz ki bu kuşağa uzak bölgelerde meydana gelen depremler bile ilimizi etkileyebiliyor. Nitekim 2023 yılında yaşanan depremlerde Bingöl de etkilenen iller arasında yer aldı. Bu nedenle afetlere karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tatbikatın başarılı geçmesinde emeği bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabb'im memleketimizi ve bizleri her türlü afetten korusun" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Meteorolojiden Bingöl için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteorolojiden Bingöl için kuvvetli yağış uyarısı
        Bingöl'de sincabın insanlardan korkmadan bahçede dolaştığı anlar görüntülen...
        Bingöl'de sincabın insanlardan korkmadan bahçede dolaştığı anlar görüntülen...
        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı
        Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı
        Bingöl'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bingöl'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bingöl Valisi Çelik ve protokolün katılımıyla Sülbüs Dağı'nın zirvesinde Cu...
        Bingöl Valisi Çelik ve protokolün katılımıyla Sülbüs Dağı'nın zirvesinde Cu...