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        Bingöl'de ata çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bingöl'de yola çıkan ata çarpan panelvandaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 23:35 Güncelleme:
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        Bingöl'de ata çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bingöl'de yola çıkan ata çarpan panelvandaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        S.K. idaresindeki 12 AC 658 plakalı panelvan, Bingöl-Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi mevkisinde yola aniden çıkan ata çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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