Bingöl'de ata çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bingöl'de yola çıkan ata çarpan panelvandaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. S.K. idaresindeki 12 AC 658 plakalı panelvan, Bingöl-Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi mevkisinde yola aniden çıkan ata çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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