Bingöl'de beton menfeze çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bingöl'de beton menfeze çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Bingöl'de beton menfeze çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
R.K. (41) idaresindeki 12 AV 919 plakalı otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi mevkisinde yol kenarındaki su tahliye kanalında yer alan beton menfeze çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki F.Ç. (48) ve Y.K. (20) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.K. ve F.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Y.K.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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