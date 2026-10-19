Karlıova'da Muhtarlar Günü kutlandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Giriş: 19.10.2026 - 15:10 Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Karlıova Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, kamu kurumlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ