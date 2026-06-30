Bingöl'de Çatak Şelalesi dron ile görüntülendi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan Çatak Şelalesi dron ile görüntülendi.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bulunan Çatak Şelalesi dron ile görüntülendi.
Kent merkezine yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Çatak köyü sınırlarındaki vadi içerisinde yer alan şelale, iki ayrı noktadan dökülen suyun birleşmesiyle akışını sürdürüyor.
Kar ve kaynak sularıyla beslenen şelale, yağışlarla artan su debisiyle birlikte daha belirgin bir görünüme kavuştu.
Lavanta bitkileriyle çevrili yollardan geçilerek ulaşılan şelale, doğal güzergahı ve vadi içerisindeki konumuyla güzel bir görüntü sunuyor.
Misafirlerini ağırlamayı bekleyen şelale, dron ile görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.