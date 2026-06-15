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        Bingöl'de dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 00:18 Güncelleme:
        Bingöl'de dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HT 1539 plakalı otomobil, Yedisu-Karlıova kara yolunun Elmalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Ö.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 1 kişi de Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ö.K'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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