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        Bingöl'de devrilen su tankerindeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde su tankerinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Bingöl'de devrilen su tankerindeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde su tankerinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


        Ömer Karabulak yönetimindeki 07 EIP 53 plakalı su tankeri, Karlıova-Yedisu kara yolu Kaynarpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, tanker sürücüsü Karabulak ve Ömer Faruk Özçelik yaralandı.

        Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özçelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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