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        Bingöl'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bingöl'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Bingöl'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bingöl'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Kazada, sürücü ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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