Bingöl'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada, sürücü ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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