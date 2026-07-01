Karlıova'da öğrenciler için etkinlik düzenlendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler için etkinlik düzenlendi.





İyilik Adımları Derneğince Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler palyaçolar ile halay çekti, şarkılar söyledi.





Daha sonra öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.





Etkinlikte öğrenciler ile buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirten İyilik Adımları Derneği Genel Başkanı Canan Hafız, "Karlıova'da karnelerini alan minik kardeşlerimizle buluştuk. Beraber doyasıya eğlendik. Her bir çocuğum mutluluğu bizim için dünyaya bedel. Onlar mutlu olunca bizler de çok mutlu oluyoruz." dedi.



Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Haliloğlu da katıldı.

