Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Karlıova'da öğrenciler için etkinlik düzenlendi

        Karlıova'da öğrenciler için etkinlik düzenlendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Karlıova'da öğrenciler için etkinlik düzenlendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler için etkinlik düzenlendi.


        İyilik Adımları Derneğince Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler palyaçolar ile halay çekti, şarkılar söyledi.


        Daha sonra öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.


        Etkinlikte öğrenciler ile buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirten İyilik Adımları Derneği Genel Başkanı Canan Hafız, "Karlıova'da karnelerini alan minik kardeşlerimizle buluştuk. Beraber doyasıya eğlendik. Her bir çocuğum mutluluğu bizim için dünyaya bedel. Onlar mutlu olunca bizler de çok mutlu oluyoruz." dedi.

        Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Haliloğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Kutup araştırmaları yarışmasında Türkiye birinciliği Bingöl'ün oldu
        Kutup araştırmaları yarışmasında Türkiye birinciliği Bingöl'ün oldu
        Bingöl'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de Çatak Şelalesi dron ile görüntülendi
        Bingöl'de Çatak Şelalesi dron ile görüntülendi
        Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı
        Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı
        Bingöl'de çayda kaybolan kişi ölü bulundu
        Bingöl'de çayda kaybolan kişi ölü bulundu
        Çayda kaybolan Vedat'ın arama çalışmalarının 17'nci gününde cansız bedeni b...
        Çayda kaybolan Vedat'ın arama çalışmalarının 17'nci gününde cansız bedeni b...