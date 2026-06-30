Bingöl'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Halimepınar Mahallesi'ndeki meyve bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ceviz, badem ve asma ağaçları zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.