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        BİNTSO Başkanı Çintay, TOBB heyetiyle Tataristan'daki temaslara katıldı

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyetle Tataristan Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen programlara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 12:01 Güncelleme:
        BİNTSO Başkanı Çintay, TOBB heyetiyle Tataristan'daki temaslara katıldı

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyetle Tataristan Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen programlara katıldı.

        BİNTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çintay, TOBB heyetiyle birlikte Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

        Görüşmede, Türkiye ile Tataristan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım imkanlarının artırılması ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Toplantıda konuşan Çintay, Bingöl'ün yatırım potansiyeli, üretim kapasitesi, stratejik konumu ve yatırımcılara sunduğu fırsatlara ilişkin bilgi vererek ilin ekonomik imkanlarını anlattı.

        Heyet, daha sonra Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şamil Agayev'in ev sahipliğinde düzenlenen "Tataristan Yatırım ve Ticaret İmkanları" toplantısına katıldı.

        Toplantıda, iki ülke iş dünyası temsilcileri arasında yeni yatırım alanları, ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çintay, programa Hisarcıklıoğlu'nun davetiyle katıldığını belirterek, gerçekleştirilen temasların Bingöl'ün uluslararası yatırım çevrelerinde tanıtımına katkı sunduğunu kaydetti.

        Bingöl'ün üretim gücü, yatırım avantajları ve gelişen sanayi altyapısını uluslararası platformlarda tanıtmayı sürdüreceklerini aktaran Çintay, bu tür temasların hem Bingöl hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

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