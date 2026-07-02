Bingöl Valiliğinden ormanlarda yürütülen planlı kesime ilişkin açıklama

Bingöl Valiliği, ormanlarda yürütülen planlı kesime ilişkin açıklama yaptı.



Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen planlı kesim faaliyetlerine ilişkin son günlerde sosyal medyada ve basın organlarında çeşitli haberler yer aldığı belirtildi.





Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşım ve açıklamaların, en değerli doğal kaynaklarımızdan biri olan ormanlarımızın korunması hassasiyetinden kaynaklandığı anlaşılmakla birlikte, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de Orman İşletme Müdürlüğümüz, her türlü ormancılık faaliyetlerini 20 yıl süreli ve ormancılık bilim ve tekniğine uygun olarak orman amenajman heyetleri tarafından yapılan amenajman planlarına göre yürütmektedir. Bu planlar, ormancılık eğitimi almış uzman teknik elemanlar tarafından ormanların ekolojik, hidrolojik, sosyal ve ekonomik fonksiyonları ve ormandaki ağaç türlerinin biyolojik istekleri göz önünde bulundurularak, sahada yapılan teknik ölçümler neticesinde elde edilen verilere göre yapılmakta; planlanan ormanın optimal, sağlıklı kuruluşa ulaşması için yapılması gereken tüm silvikültürel müdahaleleri zaman ve mekan olarak belirlemektedir. Bu planların uygulanması ayrıca kurumsal denetime tabi olup yapılan her türlü çalışma yıl sonunda raporlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır."

