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        Bingöl'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Bingöl'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 00:01 Güncelleme:
        Bingöl'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Bingöl'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Naif Bozkoyun idaresindeki 23 K 3960 plakalı traktör, Bingöl-Sancak kara yolunun Kartal köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Bozkoyun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Naif Bozkoyun'un cesedi, Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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