Bingöl'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Bingöl'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Giriş: 18.07.2026 - 00:01 Güncelleme:
Bingöl'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Naif Bozkoyun idaresindeki 23 K 3960 plakalı traktör, Bingöl-Sancak kara yolunun Kartal köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Bozkoyun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Naif Bozkoyun'un cesedi, Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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