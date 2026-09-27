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        Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 C 7697 plakalı hafif ticari araç ile 12 AAK 485 plakalı otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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