Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 C 7697 plakalı hafif ticari araç ile 12 AAK 485 plakalı otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde çarpıştı.

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