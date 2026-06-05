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        Bingöl'de "kasten yaralama" suçundan 1 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de "kasten yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 23:55 Güncelleme:
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        Bingöl'de "kasten yaralama" suçundan 1 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de "kasten yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekipleri, söz konusu suçlardan aranan 2 şüphelinin yerini tespit etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu zanlılar yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, silahlı şüphelinin polis ekiplerinden kaçışı ve yakalanma anı, güvenlik kamerası ile polis kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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