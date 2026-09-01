Bingöl'de operasyonlarda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi
Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21-28 Ağustos'ta, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 2 bin 427 kök Hint keneviri ve skunk, 9 sentetik ecza, 54 gram esrar, 20 litre etil alkol, 3 mililitre alkol aroması, 4 kazı malzemesi, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 tabanca, 6 av tüfeği, farklı çaplarda 864 fişek, 14 şarjör, 1'i gece görüşlü, 1'i tüfek dürbünü olmak üzere 7 dürbün ele geçirildi.
Operasyonlarda, yakalanan 1'i Suriye, 2'si Afganistan uyruklu olmak üzere 3 kişiye toplam 82 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.
Yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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