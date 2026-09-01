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        Bingöl'de operasyonlarda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Bingöl'de operasyonlarda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21-28 Ağustos'ta, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 2 bin 427 kök Hint keneviri ve skunk, 9 sentetik ecza, 54 gram esrar, 20 litre etil alkol, 3 mililitre alkol aroması, 4 kazı malzemesi, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 tabanca, 6 av tüfeği, farklı çaplarda 864 fişek, 14 şarjör, 1'i gece görüşlü, 1'i tüfek dürbünü olmak üzere 7 dürbün ele geçirildi.

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        Operasyonlarda, yakalanan 1'i Suriye, 2'si Afganistan uyruklu olmak üzere 3 kişiye toplam 82 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

        Yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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