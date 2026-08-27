Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 27.08.2026 - 15:12 Güncelleme:
Bingöl’ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bahçebaşı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
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