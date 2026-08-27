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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl’ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Bahçebaşı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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