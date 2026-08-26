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        Bingöl Üniversitesinin taşlık arazileri akıllı teknolojiyle meyve bahçesine dönüştürülüyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ - AHMET DENGEŞİK - Bingöl Üniversitesince hayata geçirilen projeyle yerleşkede bulunan ve kullanılmayan taşlık araziler, akıllı sulama sistemiyle meyve bahçesine dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Bingöl Üniversitesinin taşlık arazileri akıllı teknolojiyle meyve bahçesine dönüştürülüyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ - AHMET DENGEŞİK - Bingöl Üniversitesince hayata geçirilen projeyle yerleşkede bulunan ve kullanılmayan taşlık araziler, akıllı sulama sistemiyle meyve bahçesine dönüştürülüyor.

        Üniversitede "Tarım ve Hayvancılıkta Silikon Vadisi" hedefi doğrultusunda tarıma elverişli olmayan arazilerin üretime kazandırılması ve örnek bahçeler oluşturulması amacıyla "Entegre Yeni Nesil Akıllı Bahçe Sistemlerinin Kurulması ve Gelecek Projeksiyonlar İçin Potansiyelin Belirlenmesi" projesi hazırlandı.

        Proje kapsamında Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki yaklaşık 700 dönümlük alanın ilk etapta 30 dönümünde, zeytin, kivi, kızılcık, yaban mersini, incir, nar, malta eriği, Antep fıstığı, aronya ve fındık olmak üzere 10'unun üretimi kentte ilk kez denenen 20 farklı türe ait meyve fidanları dikildi.

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        - Örnek meyve bahçesinde akıllı sulama sistemi kullanıldı

        Yaklaşık 3 yıl sürecek adaptasyon çalışmalarıyla, fidanların bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygunluğunun da araştırıldığı örnek bahçede güneş enerjisiyle çalışan akıllı sulama sistemi kullanıldı.

        Toprak altına yerleştirilen sensörler sayesinde nem oranı ölçülüyor, elde edilen verilere göre sulama otomatik olarak başlatılıyor.

        Güneş enerjisiyle çalışan sistemde 8 istasyon ve bunlara bağlı kontrol vanaları bulunuyor.

        Sulama sistemi, ağacın ihtiyacı olan su miktarını belirleyerek gereksiz sulamanın önüne geçiyor.

        Sistem sayesinde sulama işlemleri uzaktan takip ve kontrol edilebiliyor.

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        Proje ile taşlık arazilerin meyve bahçesine dönüştürülmesi, akıllı sulama sisteminden elde edilecek sonuçların kentteki çiftçilere ve atıl arazisini üretime kazandırmak isteyen vatandaşlara aktarılması, benzer uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        - "Yeni nesil üniversite, yeni nesil meyvecilik"

        Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, AA muhabirine, Bingöl Üniversitesinin 2016 yılında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında "Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma" alanında pilot üniversite seçildiğini hatırlattı.

        Üniversite olarak "Tarım ve Hayvancılıkta Silikon Vadisi" hedefi doğrultusunda da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çelik, bu çalışmanın da "Yeni Nesil Üniversite" vizyonu kapsamında yürütülen yüksek hacimli projelerden biri olduğunu söyledi.

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        Çelik, bu doğrultuda daha önce atıl ve mera olarak kullanılan bir alanı yeni nesil meyvecilik üretimi amaçlı değerlendirdiklerini kaydederek, "Bu proje, üniversitemiz bünyesinde kurulan Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir çalışma. 'Yeni nesil üniversite, yeni nesil meyvecilik' diyebiliriz. Burada tamamen akıllı sistemler kullanıldı. Sistem güneş enerjisi ile çalışmaktadır. Burası bir prototip şeklinde olup, halkımıza, çiftçilere örnek olacak bir yapıyı oluşturmaktadır." dedi.

        Üniversitenin bu çalışmalarla geniş bir ekosistem oluşturduğunu dile getiren Çelik, "Üniversitemizin iklim değişikliği ve sürdürülebilir su yönetimi alanındaki çalışmalarının, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansları'nın 31'incisi olan ve kasımda Antalya'da düzenlenecek COP 31'e de katkı sunacağını düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları entegre etmek suretiyle ciddi katkılar sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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        - "Bu üretimle çiftçilerimize örnek olmak istiyoruz"

        Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Orhan İnik de projenin geçen yıl başladığını, yaklaşık 3 milyon 4 bin liralık bütçeye sahip olduğunu belirtti.

        İnik, taşlık alanları meyve bahçesine dönüştürerek ziraat fakültesinde öğrenim gören gençlere uygulama alanı kazandırmak istediklerini anlatarak, aynı zamanda bölgedeki çiftçileri akıllı sulama sistemleri hakkında bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Kurdukları sistemin otomatik çalıştığını ve sulama yaptığını dile getiren İnik, şunları kaydetti:

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        "Ağaç suya ihtiyaç duyduğunda dışarıdan dokunuş olmadan otomatik sulamayı başlatan bir sistem. Bahçeye uğramadan ne kadar sulama yapıldığını, hangi ağacın ne kadar su aldığını uzaktan yönetebilirsiniz. Hem iş gücünden tasarruf sağlamış oluyoruz hem de salma sulamanın önüne geçmiş oluyoruz. Ayrıca suyu daha verimli ve etkin kullanmış oluyoruz. Bu üretimle çiftçilerimize örnek olmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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