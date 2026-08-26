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        Karlıova'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tanıtıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Karlıova'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tanıtıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Karlıova Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan TSKGV Erzurum Bölge Temsilcisi Emekli Albay Ahmet Avcı, dünyada ülkelerin savunma harcamalarının arttığını belirtti.

        Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyada güçlü bir orduya sahip olmasının önemine işaret eden Avcı, bunun ancak yerli ve milli savunma sanayi ile mümkün olabileceğini söyledi.

        Avcı, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, milli muharip uçağı KAAN, HÜRJET ve üretilen askeri gemilerin ihracat çalışmalarının ülkenin savunma sanayisindeki gelişimini ortaya koyduğunu belirtti.

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        TSKGV'nin savunma sanayisindeki başarıların merkezinde yer aldığını ifade eden Avcı, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN'ın Türkiye savunma sanayisinin temel yapı taşlarını oluşturduğunu kaydetti.

        Avcı, Vakfın gelirlerinin şirketlerden elde edilen kar payları ve vatandaşların bağışlarından oluştuğunu belirterek, yapılan bağışların Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıldığını vurguladı.

        Vatandaşları Vakfın "Senede Bir Gün" kampanyasına destek vermeye davet eden Avcı, güçlü savunma sanayisinin ülkenin güvenliği açısından önem taşıdığını kaydetti.

        Toplantıya, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, ilçe protokolü, kamu kurum amirleri, din görevlileri ve muhtarlar katıldı.

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