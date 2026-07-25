Bingöl'de otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Bingöl'de otluk alanlarda çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 25.07.2026 - 16:48 Güncelleme:
Bingöl'de otluk alanlarda çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Çayağzı köyü ve İnalı Mahallesi ile Genç ilçesinin Sürekli ve Tarlabaşı köylerindeki otluk alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgelerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangınlar söndürüldü.
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