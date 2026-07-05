Bingöl'de park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Giriş: 05.07.2026 - 13:50 Güncelleme:
Bingöl'ün Solhan ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
E.E'nin kullandığı 34 HYB 582 plakalı otomobil, park halindeki 12 EA 588 dorse plakalı tıra Bingöl-Solhan kara yolunun Yeşilova Mahallesi mevkisinde çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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