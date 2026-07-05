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        Bingöl'de park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Bingöl'de park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        E.E'nin kullandığı 34 HYB 582 plakalı otomobil, park halindeki 12 EA 588 dorse plakalı tıra Bingöl-Solhan kara yolunun Yeşilova Mahallesi mevkisinde çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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