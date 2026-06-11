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        Bingöl'de sulama göletine giren çocuk boğuldu

        Bingöl'ün Genç ilçesinde serinlemek amacıyla sulama göletine giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Bingöl'de sulama göletine giren çocuk boğuldu

        Bingöl'ün Genç ilçesinde serinlemek amacıyla sulama göletine giren çocuk boğuldu.

        İlçeye bağlı Servi köyünde dün arkadaşlarıyla gölete giden Metin Çağlayan (13), serinlemek için suya girdi.

        İddiaya göre, bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun sudan çıkmadığını gören arkadaşları, yaşadıkları panik nedeniyle durumu ailelerine veya yetkililere bildirmedi.

        Akşam saatlerinde Çağlayan'dan haber alamayan aile, arkadaşlarına durumu sordu. Yapılan görüşmelerin ardından çocuklar, gölete yüzmeye gittiklerini ve Çağlayan'ın suda kaybolduğunu anlattı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgede bugün de devam eden arama çalışmalarına, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nden gelen dalgıç ekipleri de katıldı.

        Dalgıçlar, çocukların gösterdiği bölgede yaptıkları arama sonucunda Çağlayan'ın cansız bedenine ulaştı.

        Cenaze, otopsi işlemleri için Genç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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