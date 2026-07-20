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        Bingöl'de telef olan atın yavrusu, gömülmeye götürülen annesinin peşinden ayrılmadı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde telef olan atın yavrusu, gömülmek üzere yüklendiği iş makinesiyle taşınan annesinin peşini bırakmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Bingöl'de telef olan atın yavrusu, gömülmeye götürülen annesinin peşinden ayrılmadı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde telef olan atın yavrusu, gömülmek üzere yüklendiği iş makinesiyle taşınan annesinin peşini bırakmadı.

        Kale Mahallesi'nde bir atın arazide telef olduğu ihbarı üzerine Karlıova Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, telef olan atı ilçe kırsalında gömmek için kepçenin yükleyici kısmına aldı.

        Annesi iş makinesine yüklenen tay, bir süre aracın etrafında dolandı.

        Aracın hareket etmesiyle koşmaya başlayan tay, kara yoluna çıkan araçla yaklaşık 3 kilometre ilerledi.

        Atın yavrusunun annesinin peşinden ayrılmama anları, belediye personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Telef olan at, Borhane bölgesinde açılan çukura gömüldü.

        Tay ise daha sonra sahibi tarafından yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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