Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Tescilli Sivan dut pekmezi geleneksel yöntemlerle üretiliyor

        Tescilli Sivan dut pekmezi geleneksel yöntemlerle üretiliyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ - AHMET DENGEŞİK - Bingöl'ün coğrafi işaret tescilli Sivan dut pekmezi, geleneksel yöntemlerle yürütülen zorlu üretim sürecinin ardından sofralara ulaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Tescilli Sivan dut pekmezi geleneksel yöntemlerle üretiliyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ - AHMET DENGEŞİK - Bingöl'ün coğrafi işaret tescilli Sivan dut pekmezi, geleneksel yöntemlerle yürütülen zorlu üretim sürecinin ardından sofralara ulaşıyor.

        Genç ilçesine bağlı Sivan bölgesindeki köy ve mezralarda sabahın erken saatlerinde başlayan mesaide üreticiler, ağaçlara çıkarak dutları silkeliyor.

        En az 4 kişi tarafından tutulan örtülerde toplanan dutlar, yaprak ve saplarından ayıklanıyor.

        Araçların ulaşamadığı bazı bahçelerde toplanan dutlar, sepetlere doldurularak atlarla köye getiriliyor.

        Ardından bakır kazanlarda odun ateşinde kaynatılan dutlar birkaç kez süzülerek şırası çıkarılıyor.

        Yeniden kaynatılan şıra, tepsilere alındıktan sonra yaklaşık 7 gün güneşte bekletiliyor ve doğal yöntemlerle kıvamını alarak pekmeze dönüşüyor.

        Yaz sıcaklığının yaklaşık 38 dereceyi bulduğu bölgede üreticiler, odun ateşinin sıcaklığına rağmen üretimi sürdürüyor.

        Sivan dut pekmezi, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor.

        - "Dut silkelemek ayrı bir maharet istiyor"

        Döşekkaya köyünün Güllüce mezrasında yaklaşık 30 yıldır dut pekmezi hazırlayan Mehmet Keleş, AA muhabirine, pekmez üretiminin ailelerinde kuşaktan kuşağa aktarıldığını söyledi.

        Bu mesleğin dedelerinden miras kaldığını belirten Keleş, sabahın erken saatlerinde ağaçlara çıktıklarını anlattı.

        Ağaçlara çıkmanın büyük dikkat ve tecrübe gerektirdiğini dile getiren Keleş, "Bu işi yapmak kolay değil. Ağaca çıkıp dut silkelemek ayrı bir maharet istiyor. Bugüne kadar çok tehlike atlattık. Bütün zorluklara rağmen bu geleneği yaşatıyoruz. Dedelerimizden bize geldiği gibi biz de çocuklarımıza aktaracağız." diye konuştu.

        - "Almanya'ya götürenler de oluyor"

        55 yaşındaki Fatma Keleş ise üretim sürecinin büyük emek istediğini anlattı.

        Pekmez yapımının birçok aşamadan oluştuğunu anlatan Keleş, "Pekmez işi çok zordur. Silkelenmesi, kaynatılması, süzülmesi, tekrar kaynatılması derken günler sürüyor. Hava zaten çok sıcak, bir de ateşin sıcaklığı eklenince çalışmak daha da zor oluyor." dedi.

        Ürettikleri pekmezin talep gördüğünü dile getiren Keleş, "Sivan dut pekmezimizi Bingöl'e, Diyarbakır'a gönderiyoruz. Bizden alıp Almanya'ya götürenler de oluyor. İnsanlar çok beğeniyor. Sağlığa çok yararlı. Her sabah içiyorum." ifadelerini kullandı.

        Üretime destek veren Salih Aktekin de pekmez üretiminin imece usulüyle gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Aktekin, şunları aktardı:

        "Burada herkes birbirine yardım ediyor. Bir kişinin bile desteği önemli. Bazı yerlerde dutlar yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bahçelerden atlarla getiriliyor. Erkekler ağaçlara çıkıp dut silkelerken kadınlar kazan başında büyük emek veriyor. Pekmez tamamen katkısız üretiliyor. Güneşte bekledikçe asıl kıvamını ve lezzetini alıyor. Tescilli bu ürün hem bölgenin önemli değerlerinden biri hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        Finalin ardından saha karıştı!
        Finalin ardından saha karıştı!
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Eşine modellik yaptı
        Eşine modellik yaptı
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı
        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı
        Bingöl'de bir haftada 23 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de bir haftada 23 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de otomobil takla attı: 3 yaralı
        Bingöl'de otomobil takla attı: 3 yaralı
        Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: 3 yaralı
        Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: 3 yaralı
        Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü
        Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü
        Bingöl'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Bingöl'de devrilen traktörün sürücüsü öldü