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        Bingöl'de uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Bingöl'de uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 ABR 942 plakalı hafif ticari araç, Yatansöğüt köyü yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde araçtaki B.A, M.A, O.A. ve H.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 5 kişi ise Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cenazeler, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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