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        Bingöl'de yuvasından uçmaya çalışırken düşen leylek yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından uçmaya çalışırken düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Bingöl'de yuvasından uçmaya çalışırken düşen leylek yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından uçmaya çalışırken düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.


        Yeni Mahalle'deki Solhan Ulu Camisi'nin kubbesindeki yuvasından uçmaya çalışan leylek yavrusu yere düştü.

        Zarar görmeyen leyleğe çevredeki esnaf tarafından su verildi. Esnaf, havanın sıcak olması nedeniyle hortumla su sıktığı leyleği serinletmeye çalıştı.

        Daha sonra bir iş yerine giren leylek yavrusu, yakalanarak dışarı konuldu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, yakaladığı yavruyu itfaiye merdiveni yardımıyla yuvasına bıraktı.

        Esnaf Vahdettin Erce, yaptığı açıklamada, iş yerinde bulunduğu sırada bir leyleğin düştüğünü gördüğünü belirterek, "Leyleğin yanına gittiğimde yavru olduğunu ve uçamadığını fark ettim. Su ihtiyacı olabileceğini düşünerek su verdik ve ilgili kurumlara haber verdik. Ekipler de gelerek yavru leyleği güvenli şekilde yuvasına ulaştırdı." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, leyleğin düşüş anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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