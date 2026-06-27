Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Çocuk yaşta başladığı at biniciliğini 30 birincilikle taçlandırdı

        Çocuk yaşta başladığı at biniciliğini 30 birincilikle taçlandırdı

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Serhat Kala, çocuk yaşta başladığı at biniciliğinde katıldığı yaklaşık 40 yarışın 30'unu kazanarak atalarından devraldığı geleneği başarıyla sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Çocuk yaşta başladığı at biniciliğini 30 birincilikle taçlandırdı

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Serhat Kala, çocuk yaşta başladığı at biniciliğinde katıldığı yaklaşık 40 yarışın 30'unu kazanarak atalarından devraldığı geleneği başarıyla sürdürüyor.

        Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki 1940 rakıma sahip Karlıova'da, at yetiştiriciliği ve geleneksel at yarışları bölgenin önemli kültürel değerleri arasında yer alıyor.

        İlçede birçok gencin at biniciliğine ilgi göstermesi sayesinde bu kültür kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

        İlçenin Sakaören köyünde yaşayan Serhat Kala da 8 yaşından beri ata biniyor.

        Yaklaşık 10 yaşından itibaren çeşitli illerde düzenlenen geleneksel at yarışlarına katılan Kala, bugüne kadar katıldığı 40 yarışmanın 30'unda birincilik elde etti.

        Köyünde hayvancılık yapan Kala, yarışlara hazırladığı atının bakımını da kendisi yapıyor.

        Özel yemlerle beslediği atına her gün köy yolları ve ovada antrenman yaptıran Kala, yarış sezonu boyunca hazırlıklarını aksatmıyor.

        Bölgede at sporuna olan ilgiyi artırmak amacıyla Sakaören köyünde yaklaşık 2 ay önce kurulan Karlıova Atlı Spor Kulübüne de üye olan Kala, 28 Haziran'da Toklular köyünde Karlıova Belediyesi ve kulüp tarafından düzenlenecek geleneksel at yarışında da "Adar Bey" ismini verdiği atıyla birincilik hedefiyle mücadele edecek.

        - "Sakatlanmasın diye çaba gösteriyorum"

        Kala, AA muhabirine, dedelerinin ve babasının da yıllarca ata bindiğini belirterek, at biniciliğinin kendileri için bir gelenek olduğunu söyledi.

        Bu yaşına kadar katıldığı 40 yarıştan 30'unu kazandığını anlatan Kala, her sene atını değiştirdiğini anlattı.

        Kala, Kars, Muş, Malazgirt, Erzurum, Hınıs, Tekman, Çat ve Karlıova'da yarışmalara katıldığını ifade ederek, 28 Haziran Pazar günü Karlıova'da düzenlenecek geleneksel at yarışında birincilik elde etmeyi hedeflediğini dile getirdi.

        Atına yolda ve bahçede idman yaptırdığını vurgulayan Kala, "Sakatlanmasın diye çaba gösteriyorum. Her gün idmanını aksatmıyorum. Atıma, arpa, Avrupa yemi, kuru üzüm, havuç, maydanoz, marul, kuru dut ve cevizden bir karışım yapıp veriyorum. Hem vitamin alsın hem de gücü artsın diye. Bölgemizde atçılığa olan ilgi arttı. Atları çok seviyorum. Hayalim kendimi geliştirerek jokey olmak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
        Bingöl'de uyuşturucu taciri tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucu taciri tutuklandı
        Bingöl'de karne heyecanı yaşandı
        Bingöl'de karne heyecanı yaşandı
        Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama
        Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama
        Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
        Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı