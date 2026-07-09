Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Emiroğlu, Bingöl'de basın mensuplarıyla buluştu

        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Emiroğlu, Bingöl'de basın mensuplarıyla buluştu

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, Bingöl'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 15:50 Güncelleme:
        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Emiroğlu, Bingöl'de basın mensuplarıyla buluştu

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, Bingöl'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Emiroğlu, Bingöl'deki bir restoranda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili tavırlarının başından beri çok net olduğunu söyledi.

        Sürecin hayırlı olduğunu ifade eden Emiroğlu, şunları kaydetti:

        "Mecliste kurulan komisyona da genel başkan düzeyinde bir temsiliyetle katıldık. Bu süreçte de elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyduk. Bu sadece AK Parti'nin, MHP'nin değil hepimizin meselesidir. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama sonuçta hepimiz aynı gemide yaşıyoruz. Türkiye'de olabilecek her türlü olumsuzluk hepimize yansıyacak. Etrafımız çember. Türkiye'nin daha güçlü adımlar atabilmesi için iç cepheyi tahkim etmesi lazım. Bir daha bu memlekette silahlar konuşmasın, insanlar mağdur olmasın. Bunu ortaya koyduk. Ümit ediyoruz ki bu süreç başarıyla sonuçlanır."

        Programa, HÜDA PAR İl Başkanı Refik Alpaya ile partililer de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Bir acı haber daha! Çisem ve kızı dehşet kurbanı!
        Bir acı haber daha! Çisem ve kızı dehşet kurbanı!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de tankerle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bingöl'de tankerle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tır ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Tır ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Bereketli sezonun ardından çiftçiler ikinci mahsul için tarlada
        Bereketli sezonun ardından çiftçiler ikinci mahsul için tarlada
        Bingöl'de 68 başıboş hayvan toplandı
        Bingöl'de 68 başıboş hayvan toplandı
        Bingöl'de yuvasından uçmaya çalışırken düşen leylek yavrusu itfaiye ekipler...
        Bingöl'de yuvasından uçmaya çalışırken düşen leylek yavrusu itfaiye ekipler...
        Meteorolojinin uyardığı Bingöl'de sağanak etkili oldu
        Meteorolojinin uyardığı Bingöl'de sağanak etkili oldu