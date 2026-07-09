HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Emiroğlu, Bingöl'de basın mensuplarıyla buluştu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, Bingöl'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Emiroğlu, Bingöl'deki bir restoranda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili tavırlarının başından beri çok net olduğunu söyledi.



Sürecin hayırlı olduğunu ifade eden Emiroğlu, şunları kaydetti:



"Mecliste kurulan komisyona da genel başkan düzeyinde bir temsiliyetle katıldık. Bu süreçte de elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyduk. Bu sadece AK Parti'nin, MHP'nin değil hepimizin meselesidir. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama sonuçta hepimiz aynı gemide yaşıyoruz. Türkiye'de olabilecek her türlü olumsuzluk hepimize yansıyacak. Etrafımız çember. Türkiye'nin daha güçlü adımlar atabilmesi için iç cepheyi tahkim etmesi lazım. Bir daha bu memlekette silahlar konuşmasın, insanlar mağdur olmasın. Bunu ortaya koyduk. Ümit ediyoruz ki bu süreç başarıyla sonuçlanır."



Programa, HÜDA PAR İl Başkanı Refik Alpaya ile partililer de katıldı.

