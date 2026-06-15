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        Karlıova Kaymakamı Bıçak'tan okul ziyareti

        Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, okul ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlerle görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Karlıova Kaymakamı Bıçak'tan okul ziyareti

        Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, okul ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlerle görüştü.


        Kaymakam Bıçak, 15 Temmuz İlkokulunu ziyaret ederek, okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya geldi.


        Okuldaki eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Bıçak, daha sonra sınıfları gezdi.


        Bıçak, öğrencilerle sohbet ederek, başarı dileğinde bulundu.


        Kaymakam Bıçak'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu eşlik etti.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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