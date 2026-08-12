Karlıova'da "Dini Bilgiler Yarışması"
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yaz Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrencilere yönelik "Dini Bilgiler Yarışması" düzenlendi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yaz Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrencilere yönelik "Dini Bilgiler Yarışması" düzenlendi.
Ulu Cami'de düzenlenen yarışmaya giren öğrencilere 50 soru yöneltildi.
Yarışmaya katılan öğrenciler, Kur'an okudu, ilahiler seslendirdi.
Programa katılan Kaymakam Abdulselam Bıçak, öğrencilere başarılar dileyerek, onları tebrik etti.
İlçe Müftüsü Mehmet Sait Avcı da yarışmada dereceye giren öğrencileri kutladı.
Kaymakam Bıçak ve Müftü Avcı, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
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