Karlıova'da şehitlerin kabirleri ve aileleri ziyaret edildi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ve ailelerine ziyarette bulunuldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ve ailelerine ziyarette bulunuldu.
Kaymakam Abdulselam Bıçak, beraberindekilerle şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.
Daha sonra ilçedeki şehit ailelerini ziyaret eden Bıçak, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını belirtti.
Kaymakam Bıçak, daha sonra Ulu Cami'de düzenlenen programa katıldı.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, şehitler için dua edildi.
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