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        Karlıova'da şehitlerin kabirleri ve aileleri ziyaret edildi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ve ailelerine ziyarette bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Karlıova'da şehitlerin kabirleri ve aileleri ziyaret edildi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ve ailelerine ziyarette bulunuldu.


        Kaymakam Abdulselam Bıçak, beraberindekilerle şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

        Daha sonra ilçedeki şehit ailelerini ziyaret eden Bıçak, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını belirtti.

        Kaymakam Bıçak, daha sonra Ulu Cami'de düzenlenen programa katıldı.


        Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, şehitler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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