Karlıova'daki 2 köyde içme suyu isale hattı çalışması
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay ve Toklular köylerinde içme suyu isale hattı çalışmaları devam ediyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay ve Toklular köylerinde içme suyu isale hattı çalışmaları devam ediyor.
Karlıova Kaymakamlığı tarafından Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi kapsamında yapımına başlanan "Toklular Köyü İçme Suyu İsale Hattı" çalışmasında sona yaklaşıldı.
Aynı proje kapsamında Taşlıçay köyünde yürütülen çalışmalara da hız verildi.
Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki vatandaşların içme suyu ihtiyacının daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılanması hedefleniyor.
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