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        Karlıova'daki 2 köyde içme suyu isale hattı çalışması

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay ve Toklular köylerinde içme suyu isale hattı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Karlıova'daki 2 köyde içme suyu isale hattı çalışması

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay ve Toklular köylerinde içme suyu isale hattı çalışmaları devam ediyor.

        Karlıova Kaymakamlığı tarafından Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi kapsamında yapımına başlanan "Toklular Köyü İçme Suyu İsale Hattı" çalışmasında sona yaklaşıldı.

        Aynı proje kapsamında Taşlıçay köyünde yürütülen çalışmalara da hız verildi.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki vatandaşların içme suyu ihtiyacının daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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