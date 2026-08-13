Karlıova'daki 2 köyde içme suyu isale hattı çalışması

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki vatandaşların içme suyu ihtiyacının daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılanması hedefleniyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay ve Toklular köylerinde içme suyu isale hattı çalışmaları devam ediyor.

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