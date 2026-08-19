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        "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 20:35 Güncelleme:
        "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

        Belediye Başkanı Abdullah Akbaba'nın da katıldığı etkinlikte yaklaşık 200 kişi bisiklet ve motosikletlerle sahil boyunca tur attı.

        Seydi Baba Tepesi'nden havalanan yamaç paraşütü sporcuları da gölün eşsiz manzarası eşliğinde Adilcevaz semalarında süzüldü. Gökyüzünü renklendiren paraşütler vatandaşların ilgisini çekti.

        Van Gölü’nde düzenlenen tekne turunda da vatandaşlar ve ilçeye gelen misafirler gölün doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

        Bisiklet turu sonunda Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet turuyla "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinliğinin açılışını yaptıklarını söyledi.

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        Bu etkinliklerle Adilcevaz'ın ve Van Gölü havzasının turizm potansiyelini açığa çıkarmayı amaçladıklarını anlatan Akbaba, şöyle konuştu:

        "Burada Van Gölü'nün en uzun kıyılarını ülke gündemine taşımak istedik. En temiz kıyılarını bilinirliğini artırmak amacıyla etkinliklerimiz iki gün sürecek. Sabah bisiklet turu, öğleden sonra ise yamaç paraşütü etkinliğini gerçekleştirdik. Yamaç paraşütüne ülkemizin dört bir yanından yaklaşık 150 paraşütçü katıldı. İki gün Adilcevaz'ın Seydi Baba Tepesi'nde ilçemizin kıyılarına uçuşlarımız sürecek. Etkinliğimize desteklere gönülden şükranlarımı sunuyorum."

        Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de ilk çağrısını yaptığı Terörsüz Türkiye kapsamında bölgenin tanınırlığı, bilinirliği ve turizm potansiyelinin her geçen gün daha da açığa çıktığını kaydeden Akbaba, bu önemli adımın bölge turizmi açısından kıymetli olacağını aktardı.

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        Bisiklet etkinliğine katılan Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel de Adilcevaz'ın sahip olduğu kıyılarıyla Van Gölü çevresindeki en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirtti.

        Adilcevaz Belediyesince düzenlenen etkinliğe bisikletleriyle katıldıklarını kaydeden Özel, "Adilcevaz doğasıyla, tarihiyle ve kültürüyle çok özel bir yer. Eşsiz koylarıyla Van Gölü'nün en uzun kıyısına sahip olan ilçemiz Süphan Dağı, Kef Kalesi, Mucizeler Manastırı, Adilcevaz Kalesi ve Ertuğrul Cami gibi çok özel ve güzel bir tarihe sahip. Biz de pedallayarak hem doğaya ve tarihe şahitlik ediyoruz hem de Van Gölü'nün korunmasına yönelik farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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