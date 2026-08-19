Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinliği kamp programıyla başladı

        "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinliği kamp programıyla başladı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinliği, kamp programıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 10:10 Güncelleme:
        "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinliği kamp programıyla başladı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinliği, kamp programıyla başladı.

        Etkinlik kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilçeye gelen katılımcılar, belirlenen kamp alanında bir araya geldi.

        Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, kamp alanını ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti ve kamp ateşini yaktı.

        Daha sonra müzik etkinliğine katılan Akbaba, 19-20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek etkinliklere vatandaşları davet etti.

        Etkinlikle ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtılması, vatandaşlarla farklı illerden gelen misafirlerin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Orman yangını can aldı!
        Orman yangını can aldı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Yeniden Noa Lang!
        Yeniden Noa Lang!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"

        Benzer Haberler

        Bitlis'teki 'Nemrut Kalderası' Milli Park ilan edildi
        Bitlis'teki 'Nemrut Kalderası' Milli Park ilan edildi
        Ahlat'ta tarihi mekanlarda güvenlik denetimi
        Ahlat'ta tarihi mekanlarda güvenlik denetimi
        Bakan yardımcısı Çelik, Ahlat'ta incelemelerde bulundu
        Bakan yardımcısı Çelik, Ahlat'ta incelemelerde bulundu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Bitlis'te güvenlik toplantısına katıldı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Bitlis'te güvenlik toplantısına katıldı
        Bitlis merkezli 7 ilde 'tefecilik' operasyonu: 25 tutuklama
        Bitlis merkezli 7 ilde 'tefecilik' operasyonu: 25 tutuklama
        Bitlis merkezli tefecilik operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı
        Bitlis merkezli tefecilik operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı