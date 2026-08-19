"Adilcevaz'da Buluşalım" etkinliği kamp programıyla başladı

Etkinlikle ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtılması, vatandaşlarla farklı illerden gelen misafirlerin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Daha sonra müzik etkinliğine katılan Akbaba, 19-20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek etkinliklere vatandaşları davet etti.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, kamp alanını ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti ve kamp ateşini yaktı.

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