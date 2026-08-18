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        İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Bitlis'te güvenlik toplantısına katıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde güvenlik toplantısına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceği alanları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 22:44 Güncelleme:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Bitlis'te güvenlik toplantısına katıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde güvenlik toplantısına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceği alanları inceledi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bitlis'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Vali Ahmet Karakaya ile Ahlat İlçe Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında güvenlik toplantısına katıldı.

        Çelik'in başkanlığındaki toplantıda, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında alınacak güvenlik ve asayiş tedbirleri değerlendirildi.

        Programların huzur ve güven ortamında yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun ve hazırlıkların görüşüldüğü toplantının ardından Çelik, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı, etkinliklerin düzenleneceği Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'ni ve Devlet Bey Konağı'nı ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

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        Ziyaret ve incelemelerde Çelik'e, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Okçular Vakfı Malazgirt Etkinlikleri Komisyon Başkanı Abdurrahman Döğücü, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, daire başkanları ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

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