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        Ahlat'ta tarihi mekanlarda denetim yapıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde polis ekiplerince tarihi ve kültürel alanlarda denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Ahlat'ta tarihi mekanlarda denetim yapıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde polis ekiplerince tarihi ve kültürel alanlarda denetim gerçekleştirildi.

        Ahlat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta tarihi kümbetler olmak üzere ilçedeki çeşitli noktalarda denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.

        Denetimlerin, kamu düzeni ile genel güvenlik ve asayişin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla umuma açık yerler ile tarihi ve kültürel alanlarda sürdürüleceği belirtildi.

        Mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve kamu düzeni ile vatandaşların güvenliğini tehdit edebilecek olumsuzlukların önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

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