Ahlat'ta tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Ahlat Belediyesi, Ovakışla Belediyesi ve civardaki ponza ocaklarına ait araçlarla müdahale edildi.

İlçeye bağlı Kırklar Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlası ve kuru otların bulunduğu arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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