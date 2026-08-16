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        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te su kanalına devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bitlis'te su kanalına devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 00:01 Güncelleme:
        Bitlis'te su kanalına devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Günkırı beldesi kara yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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